JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) telah kembali ke rumahnya di Jakarta Utara, setelah resmi bebas dan meninggalkan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat sekira Pukul 07.30 WIB, Kamis (24/1/2019).

Ima Mahdiah, staf pria yang disapa Ahok itu mengatakan, Ahok dijemput oleh putra sulungnya, Nicholas Sean. Ahok meninggalkan Mako Brimob secara diam-diam. Alhasil, para wartawan dan Ahoker yang menunggu tak bisa mengabadikan momen tersebut.

Sean kemudian mengunggah fotonya bersama sang ayah di akun Instagramnya, @nachoseann, sekira Pukul 10.30 WIB.

Dalam selfie tersebut, keduanya sama-sama menyunggingkan senyum bahagia. Ahok mengenakan kemeja biru, sedangkan Sean memakai kaus polo.

Sean menulis, "He's back. My dad's a free man! Thank you everyone for the support".

Unggahan Sean ini diserbu oleh ribuan warganet. Dalam 40 menit telah dikomentari 4.000 kali dan disukai 44 ribu kali. Komentar kebanyakan berisi ucapan selamat datang untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

(Baca juga: Warganet Serbu Unggahan Ahok di Medsos: Welcome Home Pak BTP!)

Sebelumnya unggahan Ahok soal kebebasannya di Instagram juga disambut meriah. Puluhan ribu komentar bermunculan dalam waktu singkat.

Unggahan Ahok Pukul 09.55 WIB, sudah dikomentari 28 ribu kali hanya dalam waktu 1 jam. Jumlah like mencapai 265 ribu kali.

Ahok mengunggah tiga buah gambar proses administrasi kebebasannya dari Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis pagi.

Pada foto pertama, Ahok sedang menandatangani berkas administrasi. Foto kedua, Ahok berfoto dengan surat kebebasannya. Terakhir, Ahok berpose menunjukkan jari-jarinya yang sudah dicap.

(qlh)