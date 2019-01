DEPOK - Basuki Tjahaja Purnama alias BTP alias Ahok dikabarkan telah keluar dari kompleks Markas Korps Brimob Polri, Kelapa Dua, Kota Depok, Kamis (24/1/2019) pagi sekitar pukul 07.30 WIB.

Sebanyak ratusan wartawan dari dalam dan luar negeri yang sudah menunggu sejak kemarin dan pagi hari merasa kecewa, pasalnya beredar kabar bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar secara diam-diam tanpa diketahui wartawan.

"Sudah keluar tadi, yah gak ada yang tau dong. Lewat mana keluarnya," ucap Gopis wartawan Warta Kota di depan Mako Brimob, Kamis (24/1/2018).

Hal serupa di ungkapkan Coki, wartawan Indopost. Dia tak menyangka dari ratusan kendaraan keluar masuk ke dalam Mako Brimob terdapat seorang yang sedang ditunggu-tunggu wartawan.

"Sepertinya dia naik mobil polisi karena gak ada iring-iringan dari dalam mako brimob. Semua wartawan merasa tertipu," cetusnya.

Diketahui Ahok keluar dari Mako Brimob bersama Ima Mahdiah, staf pribadi Ahok yang juga caleg DPRD DKI Jakarta dari PDIP.

"Benar sudah keluar (dari Mako Brimob) sekitar jam setengah delapan (07.00 WIB)," ungkap Ima saat dihubungi wartawan, Kamis (24/1/2019) pagi.

Ima tidak banyak memberikan keterangan seputar proses keluarnya Ahok dari Mako Brimob. Dia juga tidak mengungkapkan kemana tujuan Ahok berikutnya.

"Sekarang lagi on the way ke sebuah lokasi yang belum bisa kita sebutkan," bilang Ima.

Dia menuturkan, Ahok dijemput oleh putra sulungnya, Nicholas Sean Purnama, dan perwakilan Tim BTP termasuk Ima. Sementara anggota keluarga lain tidak turut dalam penjemputan

(kha)