BATAM - Kematian Bripka Kristian Poltak Bosta Sitorus yang diduga bunuh diri masih menyisakan tanda tanya. Sebelum tewas, Poltak dikabarkan sempat bertengkar dengan seseorang.

Salah seorang pelayan kantin yang berada dekat dengan Mapolsek Batu Ampar mengatakan, Poltak sempat bertengkar dengan seseorang saat berada di dalam Mapolsek. "Tapi enggak tahu juga berantem sama siapa," ujarnya, Rabu (13/2/2019).

Ia juga menjelaskan, kejadian dugaan bunuh diri tersebut sekira Pukul 12.00 WIB. "Tapi katanya mereka (polisi) enggak berani lapor," ujar wanita ini lagi.

Keraguan terkait kabar dugaan bunuh diri juga timbul di lingkungan keluarga Poltak. Salah seorang sepupu Poltak yang ditemui di Mapolsek Batu Ampar mengatakan, dirinya terakhir kali bertemu dengan Poltak 3 minggu lalu. Saat itu, Poltak tidak terlihat seperti orang yang tengah memiliki masalah. Selain itu, rumah tangga Poltak dengan Hilda Delvia Pakpahan juga harmonis.

"Saya terakhir bertemu sekitar 3 minggu yang lalu. Biasa saja, kayaknya tidak ada masalah. Rumah tangganya sama istri juga baik-baik aja. Jadi kayaknya enggak mungkin kalau dia bunuh diri karena masalah keluarga," ujar pria yang enggan disebutkan namanya.

Keharmonisan rumah tangga Poltak juga tergambar dari akun Facebook Hilda. Pada unggahan terakhir Hilda tanggal 10 Februari 2019, keduanya tampak berfoto bersama dua buah hati mereka yang diiringi dengan bertuliskan, '4years and 6months of marriage life. God bless our lil family'.

Rumah tangga yang bahagia juga tergambar dari berbagai unggahan lainnya. Poltak tampak selalu tersenyum saat berfoto bersama istri dan dua anaknya yang masih kecil. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian.

Hingga saat ini, jenazah Bripka Poltak masih menjalani otopsi di RS Bhayangkara Polda Kepri. Awak media yang mencoba menggali informasi di rumah sakit ini sempat dilarang untuk mendekat.

(qlh)