LIMA - Gempa magnitudo 7,5 yang sangat dahsyat mengguncang Ekuador Selatan, Jumat, (22/2/2019).

Mengutip CBS News, belum ada laporan kerusakan meski kemungkinan adanya kerusakan di sejumlah wilayah.

BMKG Amerika Serkat melaporkan gempa terjadi pada pukul 10. 17 waktu setempat. Adapun pusat gempa berada 115 kilometer dari Kota Palora, di Morona. Provinsi Santiago, dengan kedalaman 132 kilometer .

Gempa itu terasa di ibu kota Ekuador, Quito, dan kota pesisir Guayaquil.

Lembaga geofisika resmi Peru kemudian melaporkan ada gempa susulan berkekuatan 6,6 dan 6,6 dengan rentang 30 menit setelah gempa pertama.

Presiden Ekuador Lenin Moreno mengatakan di akun Twitter resminya bahwa "Tidak ada kerusakan imbas (gempa)." Gempa itu, tulisnya, "terasa di seluruh wilayah."

Orang-orang mengunggah video dan gambar ke media sosial setelah gempa.

One of the first photos coming out of Ecuador shows structural damage following a magnitude-7.5 earthquake there (Photo: Radio La Voz) pic.twitter.com/t6Gyp3JyVM— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 22 Februari 2019