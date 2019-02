Hilde Lysiak (12) bertemu kembali dengan seorang polisi yang pernah mengancam akan menangkap dan memenjarakannya.

Hilde adalah seorang jurnalis yang mendirikan media blog Orange Street News. Pada 2016, saat berumur 9 tahun, Hilde telah memecahkan kasus pembunuhan di kota asalnya Selinsgrove, Arizona.

Ia mewawancarai saksi mata dan penduduk setempat beberapa jam sebelum jurnalis dari media lain berkumpul di tempat kejadian perkara. Sejak itu, sosok Hilde menjadi cerita yang lebih besar dari pembunuhan tersebut.

Sebelumnya pada Senin pekan lalu, seorang polisi bernama Joseph Patterson di Kota Arizona memberhentikan Hilde yang sedang mengayuh sepedanya di jalan untuk mengejar berita. Hilde memperkenalkan dirinya sebagai jurnalis.

Mengutip The Guardian, Minggu (24/2/2019) Hilde bercerita bahwa Joseph meminta ID persnya dan mengatakan "Aku tidak ingin mendengar kebebasan pers." Joseph menambahkan, "Aku bisa menangkapmu dan membuat kamu di penjara."

A law officer threatened to have me arrested today for doing my job. Luckily, I have it on video: “I don’t want to hear about any of that freedom of the press stuff,” said Patterson.The Marshal continued “I’m going to have you arrested and thrown in juvey. https://t.co/5xgdOA5u8a— Hilde Lysiak (@orangestreetnew) 18 Februari 2019