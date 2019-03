ATLANTA - Seekor buaya raksasa dengan panjang empat meter dan berat 300 kilogram baru-baru ini ditemukan di sebuah selokan irigasi di dekat Danau Blackshire, Georgia, Amerika Serikat (AS). Penemuan repitil raksasa itu diungkapkan Departemen Sumber Daya Alam AS.

"Ini adalah bukti dari program manajemen buaya Georgia bahwa buaya dapat tumbuh dengan ukuran ini,” kata Juru Bicara Departemen Sumber Daya Alam AS, Melissa Cummings sebagaimana dilansir Sputnik, Senin (4/3/2019). "Satu-satunya cara hewan ini bisa menjadi sebesar ini adalah dengan menghindari manusia".

Ukuran buaya yang luar biasa itu membuat beberapa pengguna media sosial berspekulasi apakah foto yang di-posting online oleh departemen adalah foto palsu. Namun, Brent Howze, seorang ahli biologi margasatwa terlihat berjongkok di latar belakang foto tersebut, mengatakan sebaliknya.

"Rupanya banyak orang berpikir itu palsu, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa itu bukan", katanya dalam sebuah wawancara. "Saya yang ada di foto, dan Anda mungkin bisa mengatakan bahwa aku tidak terlalu dekat dengannya".

WHOA! Check out this massive 700 pound alligator that was captured in South GA>>https://t.co/qzuHXhAsW4 pic.twitter.com/OtFNzvHxj9— WMC Action News 5 (@WMCActionNews5) March 2, 2019