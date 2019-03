MOSKOW – Petugas keamanan sebuah bandara di Moskow, Rusia menyita sebuah selongsong mortir dari seorang staf Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) pada Sabtu. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut insiden ini sebagai sebuah “provokasi” dari Washington.

Kantor berita RIA Novosti mengutip seorang sumber dari Kementerian Luar negeri Rusia melaporkan, staf keamanan di Bandara Sheremetyevo, bandara terbesar di Rusia, menemukan benda yang menyerupai selongsong mortir ketika memeriksa barang bawaan staf kedutaan itu.

"Para ahli penjinak bom mengonfirmasi bahwa itu adalah selongsong dengan detonator tetapi tidak ada bahan peledak," kata sumber itu, seraya menambahkan insiden itu sama dengan "provokasi".

Sumber kementerian luar negeri mengatakan, AS tampaknya tengah menguji keamanan Rusia, tidak hanya di luar negeri, tetapi juga di dalam batas wilayah negara itu. Demikian dilansir AFP, Senin (11/3/2019).

Staf kedutaan AS itu mengatakan kepada staf bahwa benda tersebut adalah koleksi pribadinya dan dia kemudian diizinkan untuk naik pesawat berikutnya ke New York, setelah ketinggalan penerbangan aslinya. Sumber itu mengatakan, orang yang bersangkutan memiliki hubungan dengan angkatan bersenjata AS.

Moskow mengatakan telah menghubungi kedutaan besar AS dan sedang menunggu penjelasan.

(dka)