HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa KPK soal Kasus Kuota Haji, Eks Menpora Dito Singgung Kunker ke Arab Saudi dengan Jokowi

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |14:01 WIB
Diperiksa KPK soal Kasus Kuota Haji, Eks Menpora Dito Singgung Kunker ke Arab Saudi dengan Jokowi
Mantan Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menpora, Dito Ariotedjo telah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dito mengaku, tidak ada persiapan khusus terkait pemeriksaannya.

"Nggak, nggak ada persiapan apa-apa," kata Dito di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Dito sempat menyinggung perihal pengetahuannya terkait perkara kasus korupsi kuota haji termasuk soal kunjungan ke Arab Saudi.  

"Ya mungkin kan yang pernah beredar di luar pas ada kunjungan kerja ke Arab Saudi waktu sama Pak Jokowi," ujarnya.

"Tapi untuk pastinya akan ikuti pemeriksaan," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Dito tiba Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 12.49 WIB. Setelah turun dari Toyota Land Cruiser Putih, ia terlihat mengenakan kaos hitam dilapisi jaket krem.

 

Halaman:
1 2
      
