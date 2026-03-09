Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Yakin Hakim Tolak Praperadilan Yaqut di Kasus Kuota Haji, Putusan Digelar Besok

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |12:57 WIB
KPK Yakin Hakim Tolak Praperadilan Yaqut di Kasus Kuota Haji, Putusan Digelar Besok
KPK Yakin Hakim Tolak Praperadilan Yaqut di Kasus Kuota Haji
A
A
A

JAKARTA - Sidang Praperadilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut kembali digelar hari ini, Senin (9/3/2026). Sidang tersebut beragendakan menyampaikan kesimpulan para pihak.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo meyakini hakim akan menerima dalil yang diajukan pihaknya selama persidangan.

"Kami meyakini, hakim akan menerima dalil-dalil jawaban KPK melalui Biro Hukum dan menyatakan seluruh aspek formil dalam prosedur penyidikan, termasuk penetapan tersangka telah sesuai ketentuan perundangan dan kecukupan alat bukti yang sah," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Dengan demikian lanjut Budi, pihaknya meyakini praperadilan yang diajukan Gus Yaqut ini akan ditolak oleh hakim. Sebagaimana diketahui, sidang putusan dijadwalkan 11 Maret 2026.

"Kami berkeyakinan dalam putusannya besok, hakim akan menolak permohonan dari pemohon, dan menyatakan penetapan tersangka saudara YCQ dalam perkara ini sah," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205875//kpk-MhJ6_large.jpg
Kasus Kuota Haji, Mahfud MD Sebut Pimpinan KPK Tak Berwenang Tetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205383//kpk-g07I_large.jpg
Kubu Yaqut Sebut Notula Ekpose Tak Bisa Jadi Alat Bukti KPK Tetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205190//korupsi_kuota_haji-oUMK_large.jpg
Sidang Praperadilan Gus Yaqut, Ahli Hukum Sebut Pimpinan KPK Tak Berwenang Tentukan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205121//sidang_praperadilan-UOCg_large.jpg
Hakim di Sidang Praperadilan Gus Yaqut: Ini Bukan Talk Show!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205106//sidang_praperadilan-xeDA_large.jpg
Sidang Praperadilan, Kubu Gus Yaqut Serahkan Tumpukan Dokumen ke Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204956//kpk-T6HJ_large.jpg
Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Yaqut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement