MELBOURNE - Seorang senator sayap kanan Australia yang menyalahkan Muslim atas serangan teroris di Selandia Baru menjadi sasaran lemparan telur saat berbicara di sebuah acara di Melbourne pada Sabtu, 16 Maret.

Senator Queensland Fraser Anning sedang berpidato di depan para pendukung Partai New Conservative-nya di Hampton, Melbourne saat seorang remaja melemparkan telur ke kepalanya.

Dalam rekaman video yang dirilis oleh News.com.au dan beredar di Twitter, tampak remaja itu memukul kepala Anning dengan telur sambil merekam kejadian itu dengan ponselnya. Telur itu langsung pecah dan cairannya melumuri kepala Anning.

Senator berusia 69 tahun itu kemudian berbalik, mengumpat dan membalas dengan memukul kepala si remaja sebelum dia ditahan oleh orang-orang di dekatnya. Penonton lain, yang diduga pendukung senator, menangkap remaja itu dan menjatuhkannya ke lantai.

Media Australia melaporkan bahwa polisi Victoria menangkap seorang pria berusia 17 tahun dari pinggiran Hampton, Melbourne setelah ia "diduga melemparkan sebutir telur ke seorang pria Brisbane berusia 69 tahun" di sebuah pidato sore ini.

Laporan selanjutnya menyebutkan bahwa remaja yang diduga sebagai seorang demonstran, telah dilepaskan tanpa penyelidikan lebih lanjut. Demikian diwartakan Straits Times.

Someone has just slapped an egg on the back of Australian Senator Fraser Anning's head, who immediately turned around and punched him in the face. @politicsabc @abcnews pic.twitter.com/HkDZe2rn0X— Henry Belot (@Henry_Belot) March 16, 2019