HOME NEWS INTERNATIONAL

Penikaman di Sydney Tewaskan 6 Orang, Pelaku Ditembak Mati

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |23:00 WIB
Penikaman di Sydney Tewaskan 6 Orang, Pelaku Ditembak Mati
Pengunjung mal dievakuasi usai terjadi penikaman di Sydney (Foto : AP)
A
A
A

SYDNEY - Penikaman terjadi di kompleks mal Westfield Bondi Junction di Sydney, Australia, Sabtu (13/4/2024). Media lokal melaporkan, ratusan pengunjung telah dievakuasi dari pusat perbelanjaan menyusul kejadian tersebut.

Akibat peristiwa tersebut, mal ditutup dan warga disarankan menghindari area tersebut. 

Mengutip ABC News, peristiwa tersebut menewaskan enam korban yang terdiri dari empat perempuan dan seorang laki-laki meninggal di tempat.

Sementara, beberapa orang lainnya mengalami luka-luka, termasuk seorang anak-anak.

Pelaku penikaman itu pria berusia 40 tahun yang kemudian ditembak mati di tempat kejadian oleh petugas polisi senior.

“Seorang pria ditembak mati oleh polisi, dia diyakini sebagai salah satu penyerang,” ungkap laporan AFP, mengutip Ambulans New South Wales.

Dalam rekaman CCTV yang disiarkan media lokal menunjukkan seorang pria berlarian di sekitar mal sambil membawa pisau dan melukai orang-orang yang tergeletak di lantai.

Halaman:
1 2
      
