INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penikaman Massal Kembali Terjadi di Sydney, Beberapa Korban Ditusuk Selama Kebaktian Gereja

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |19:13 WIB
A
A
A

SYDNEY - Sejumlah orang terluka dalam penikaman massal di sebuah gereja di pinggiran kota Sydney, Australia pada Senin, (15/4/2024) kata polisi.

Petugas menangkap seorang pria dan dia membantu polisi dalam melakukan penyelidikan, kata juru bicara polisi kepada Reuters, setelah serangan di Wakeley, sekira 30 km (18 mil) sebelah barat kawasan pusat bisnis.

Ini adalah penikaman massal kedua yang dilaporkan hanya dalam tiga hari di Sydney, setelah enam orang tewas dalam serangan pisau di sebuah mal di kawasan Bondi.

Serangan pada Senin ini terjadi saat kebaktian di Gereja Christ The Good Shepherd di Wakeley, dan polisi masih berada di lokasi kejadian berusaha mengendalikan kerumunan besar yang berkumpul untuk acara tersebut.

Orang-orang yang terluka menderita luka yang tidak mengancam nyawa dan dirawat oleh paramedis, kata polisi.

Media lokal memberitakan, seorang pemimpin gereja dan beberapa jamaah ditikam saat kebaktian di gereja tersebut. Video kejadian yang beredar online menunjukkan seorang pria menerjang dan menusuk pembicara.

Halaman:
1 2
      
