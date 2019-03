JAKARTA - Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar dan hak semua orang yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Meningkatkan ketersediaan air bersih dimasa mendatang merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan semua manusia.

Karena sebagai salah satu hajat dasar manusia, ketersediaan air bersih adalah hal yang utama untuk menjamin kelayakan keberlangsungan hidup. Namun saat ini sekitar 2 miliar orang dari 7 miliar penduduk dunia masih belum mendapat akses air bersih.

“Saat ini masih ada 40 persen manusia yang belum dapat akses air, kira-kira 2 miliar manusia dari 7 miliar penduduk dunia. Dua miliar itu kesulitan akses air," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PUPR Hari Suprayogi, saat menghadiri Water Day Fest 2019, di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Oleh karena itu, kata Hari, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR berpartisipasi dan ikut menyadarkan masyarakat untuk mengkampanyekan pentingnya air bersih. "Kita untuk Indonesia berpartisipasi, makanya kita sadarkan semua masyarakat supaya ikut mengampanyekan air bersih,” sambung Hari.

Salah satu program yang dilakukan Kementerian PUPR untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya air bersih adalah dengan menggelar Water Day Fest 2019 . Dengan mengambil tema "Leaving No One Behind", festival ini juga sekaligus juga sekaligus untuk memperingati Hari Air Dunia.

"Sosialisasinya kita tidak dijalan-jalan, karena tidak efektif, dengan mengadakan Water Day Fest 2019 ini lebih efektif. Dengan Duta Hari Air, nanti di sekolah dia akan sosialisasi, syukur-syukur ada pelajaran yang di sekolah yang mengajarkan pentingnya air," tutup Hari.

Water Day Fest 2019 ini dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta diikuti ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Jabodetabek.

