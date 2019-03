MALANG - Sebuah video tindakan penganiayaan seorang ibu terhadap anak di bawah umur terekam dan beredar viral di media sosial di Malang.

Dalam video berdurasi 1 menit 19 detik yang dipublikasikan akun instagram @infomalangraya ini terlihat seorang anak kecil yang menggunakan seragam rok bawahan berwarna merah dan jilbab putih di tarik keluar dari mobil berwarna putih.

"Gais, plis tell me something. Apa ini?" tulis @infomalangraya dalam captionnya yang meneruskan postingan akun ig @yuni_rusmini dari DM @indi_duatigalima yang diposting Kamis pagi (28/3/2019).

Video ini direkam oleh seorang warga dari dalam mobil yang tengah terparkir. Diduga lokasi video ini berada di Jalan Bandung, Kota Malang.

Tampak di video tersebut beberapa kali anak yang masih mengenakan seragam itu mencoba untuk memasuki mobil namun beberapa kali pula ia didorong oleh seseorang dari dalam.

Sesaat kemudian seorang ibu dengan menggunakan jilbab coklat muda keluar dari mobil tersebut. Tampak ibu tersebut menarik dan mendorong anak kecil berseragam.

Bahkan saking kencangnya dorongan sang ibu tersebut anak itu beberapa kali terjatuh. Tak cukup mendorong beberapa kali ibu itu juga menarik jilbab putih sang anak sehingga terlihat rambutnya.

Warganet yang geram memantik komentar pedas. Beberapa warganet mengecam tindakan ibu kepada anak yang berseragam sekolah.

"Penampilan oke,,, pakaian jubah,, jilbab,, tdk sedikit pun mencerminkan jati diri seorng muslimah dan seorang ibu,,," komentar akun nenebfelfina.

"G isin karo krudunge sing dowo ngono iku i. Mosok sampe kyk ngono karo anake," tulis rizkinovianto88 dalam komentarnya.

Namun hingga berita ini ditulis beberapa pihak terkait baik Dinas Pendidikan Kota Malang maupun pihak kepolisian belum berani memberikan keterangan pasti.

(edi)