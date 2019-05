View this post on Instagram

Innalillahi Wainna Illahi Rojiun . Seorang jamaah meninggal dunia saat melaksanakan sholat Isya berjamaah di Mesjid alfatih al ansyar Tello Makassar malam ini. . Info yang diterima, jamaah yang juga seorang bapak lansia itu sebelumnya terjatuh saat berlangsungnya sholat isya berjamaah. Usai selesai sholat, para jamaah menghampirinya dikira hanya pingsan namun tak lama saat ceramah tarwih ada penyampaian bahwa beliau telah meninggal dunia.