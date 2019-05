View this post on Instagram

Buat anak anak muda dan remaja jangan ditiru ya model beginian,membawa kendaraan tidak memakai helm dan membawa senjata tajam karena bisa membuat resah atau membahayakan pengguna jalan lainnya dan juga dirinya sendiri.Lokasi under pass dukuh arah manggarai. #remaja #pemuda #tawuran #sajam #warungjurnalis #info #jakarta