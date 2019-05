MANILA – Presiden Filipina Rodrigo Duterte dilaporkan pada Minggu dibawa ke rumah sakit karena mengalami gagal jantung.

Namun Mantan asisten khusus presiden, Christopher "Bong" Go merilis pada hari yang sama foto-foto Duterte sedang sarapan bersama.

Foto-foto itu menunjukkan Presiden sedang menikmati sarapan serta camilan bersama Go di Bahay Pangarap di Malacanang.

Spekulasi bahwa Duterte sakit dan dirawat di rumah sakit di Cardinal Santos Medical Center di San Juan City muncul setelah tidak terlihat selama lima hari setelah ia memberikan suaranya di Kota Davao pada 13 Mei.

Absennya Duterte di memicu desas-desus tentang kesehatannya yang memburuk.

Presiden berusia 74 tahun itu sebelumnya mengakui bahwa ia menderita penyakit Buerger, migrain, dan sakit punggung yang dilaporkan karena merokok saat ia masih muda.

Dia juga mengungkapkan bahwa telah menjalani pemeriksaan kolonoskopi, endoskopi dan tes darah secara rutin.

Istana juga Membantah

Istana mengeluarkan pernyataan bahwa rumor rumor Duterte berada di rumah sakit tidak benar.

“Tidak benar rumor yang beredar bahwa Presiden Rodrigo Roa Duterte berada di Pusat Medis Cardinal Santos di San Juan,” bunyi pernyataan tersebut.

"Presiden ada di kediamannya di istana menandatangani surat-surat," tambahnya.

LOOK: Former presidential aide Christopher Go has released photos

President Duterte to dispel rumors that the president is confined in a hospital.



The photos show Duterte holding a copy of today's issue of The Philippine STAR | @alexisbromero pic.twitter.com/R9AZwBg4Sc— Philstar.com (@PhilstarNews) 19 Mei 2019