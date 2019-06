View this post on Instagram

Dari Boston, Amerika Serikat, kami sekeluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Pagi ini kami melaksanakan Sholat Ied di Islamic Society of Boston Cultural Center. Senang sekali bisa merayakan hari raya Idul Fitri bersama keluarga dan juga umat Muslim dari segala penjuru dunia. Insya Allah, seluruh ibadah puasa kita selama satu bulan kemarin diterima oleh Allah subhanahu wa ta’ala. Semoga hari raya Idul Fitri ini membawa banyak berkah untuk kita semua. Aamiin ya rabbal alamin. Sampaikan salam saya untuk seluruh keluarga.