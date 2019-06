View this post on Instagram

Be Smart Netizen Telah beredar broadcast Informasi dengan isi konten “HASIL PENYADAPAN MABES POLRI tentang RENCANA DENSUS 88 UTK MELAKUKAN PENANGKAPAN PERWIRA TNI AKTIF…” yang mengatasnamakan Wakadensus 88, Brigjen Pol Martinus Hukom, S.I.K, M.H., adalah Tidak Benar/ HOAX. Waka Densus 88 AT Mabes Polri, Brigjen. Pol. Marthinus Hukom, S.I.K. ; 1. Tidak pernah menempuh program pendidikan Magister Hukum dengan menyandang gelar M.H., 2. Dalam penulisan ejaan nama "Martinus" yang tercantum dalam Broadcast tersebut tidak sesuai, ejaan yang sesuai/ Benar adalah “Marthinus”. 3. Brigjen. Pol. Marthinus Hukom, S.I.K., yang saat ini menjabat Waka Densus 88 AT Mabes Polri Tidak pernah mengirimkan pesan tersebut. Saring Sebelum Sharing @multimedia.humaspolri #polripromoter #polrihumanis #stophoax #stophoaks #StopHoax #WakadensusKorbanHoax