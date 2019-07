SEBUAH video beredar melalui pesan berantai WhatsApp dengan narasi yang menyebutkan bahwa isi dari video itu merupakan penyelundupan amunisi peluru dari China melalui kayu gelondongan yang diimpor ke Indonesia.

Narasi yang beredar di WhatsApp, sebagai berikut: "Kayu gelondongan import dari China (padahal Indonesia tidak kekurangan kayu) ternyata isinya AMUNISI. Jelas ini ilegal dan untuk niat JAHAT.. Bukan mustahil itu untuk orang2 China yg masuk Indonesia karena sesungguhnya mereka adalah tentara yg menyamar jd turis dan tenaga kerja...!!!."

Baca Juga: Ketik 'Monyet Cukur Rambut' di Google Keluar Foto Jokowi, Ini Penjelasannya

Setelah dilakukan periksa fakta oleh Bentang Febrylian, Relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), diketahui bahwa video itu bukan tentang penyelundupan amunisi di dalam gelondongan kayu dari China.

"Video tersebut merupakan video penyelundupan rokok dari Ukraina ke Rumania," kata Bentang dalam ulasan periksa faktanya di grup FB Mafindo, Senin (8/7/2019).

Hal itu diketahui dari video yang tersebar di WhatsApp tersebut sama dengan video yang sudah pernah diperiksa faktanya pada 20 Juni 2019. "Bahkan, ada yang menyebarkan hoaks bahwa yang diselundupkan dalam gelondongan itu adalah sabu dari China," ujar dia.

Fakta lainnya, video itu berasal dari akun silvan500 di Youtube. Dalam narasi video di Youtube disebutkan bahwa video itu menampilkan tentang pengungkapan penyelundupan 70 ribu pak rokok dari Ukraina ke Rumania.

Berikut kutipan dari penjelasan dari akun tersebut: Smuggling in Romania: 70,000 packs of ukrainian cigarettes hidden inside tree trunks. Schmuggel in Rumänien: 70.000 Zigaretten-Schachteln aus der Ukraine versteckt in Baumstämme. (https://m.youtube.com/watch?t=2s&v=-9zkMIps0hA)

Jika diterjemahkan, maka artinya: Penyelundupan di Rumania: 70.000 bungkus rokok dari Ukraina disembunyikan di dalam batang pohon. "Video yang diunggah oleh akun silvan500 di Youtube itu pun terlihat tahun pengunggahannya pada 2013. Artinya, kejadian dalam video itu bukan baru saja terjadi," ujar Bentang.

Baca Juga: Jokowi Disebut Jadi Tertawaan di Jepang karena Pidato Satu Menit, Ini Faktanya

Ia mengatakan, dapat diketahui kejadiannya di Rumania bisa dilihat pada tulisan di bagian atas video. Yakni tertulis “POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ.” Nama tersebut merupakan penyebutan untuk otoritas polisi perbatasan di Rumania. "Untuk lebih jelasnya mengenai polisi perbatasan Rumania bisa dilihat di laman www.politiadefrontiera.ro," jelas dia.

Dari hasil periksa fakta tersebut, dikatakan Bentang, klaim bahwa adanya penyelundupan amunisi dalam gelondongan kayu dari China ke Indonesia tidak benar. "Dengan demikian, video beserta narasi itu masuk kategori false context," kata Bentang.

(Ari)