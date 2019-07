TEHERAN – Televisi Iran telah menayangkan film dokumenter yang merinci operasi badan Intelijen AS (CIA) di Iran, termasuk sebuah klip yang memperlihatkan seorang yang diduga perwira CIA di Uni Emirat Arab berusaha merekrut orang Iran yang tidak dikenal.

Iran mengklaim telah berhasil membongkar jaringan mata-mata AS yang beroperasi di Iran, dengan menangkap 17 mata-mata, beberapa dari mereka dihukum mati.

Dalam sebuah cuplikan film dokumenter itu terlihat beberapa aktor yang memainkan agen CIA yang berada di Iran. Namun ada juga klip yang diambil dari kamera tersembunyi.

“Ada banyak perwira intelijen [Iran] di Dubai. Ini sangat berbahaya, ” kata seorang wanita, yang berbicara bahasa Farsi dengan aksen dan tampak seperti orang Amerika, kepada calon agen.

Klip lain menunjukkan bagaimana intelijen AS mengirim peralatan ke agen-agen di Iran, dengan seorang pria membongkar balok beton untuk mengambil peralatan mata-mata berteknologi tinggi.

Klip ketiga diduga menunjukkan operasi AS di Afghanistan, dengan seorang pria yang menyebut dirinya "Ali" memberi tahu agen bahwa dia akan berada di Herat, dan menanyakan apakah agen itu dapat "menjawab" jika dia memanggil "melalui seorang Afghanistan saluran telepon. "

Jaringan berita Press TV Iran telah men-tweet preview film dokumenter, yang berjuduk “Mole Hunt”, yang akan tayang pada pada Selasa 23 Juli 2019.

