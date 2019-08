NEW HAMPSHIRE - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempermalukan salah seorang pendukungnya saat berkampanye di New Hampshire.

Insiden terjadi saat Trump berpidato namun disela oleh seorang pria yang berada di bagian tribun.

Trump yang mendengar ocehan pria itu kemudian menoleh dan mengatakan, "Orang itu punya masalah berat badan yang serius. Pulanglah. Berolahraga lah.”

"Tolong keluarkan dia dari sini. Ada masalah yang lebih besar daripada aku,” lanjut Trump mengutip Sky News, Sabtu (17/8/2019).

Frank Dawson, pria yang dipermalukan Trump pun keluar dari gedung SNHU Arena.

This is so embarrassing as a president. #DonaldTrump Fat Shames Man At Rally. Y’all President had a campaign Rally Thursday in #NewHampshire & he inadvertently disrespected one of his own supporters. “That guy’s got a serious weight problem. Go home, start exercising” said #Trump pic.twitter.com/SiAmjBmPwP— talksandthought (@Talksandthought) August 16, 2019