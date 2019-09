NEW DELHI – Sebuah video klip yang memperlihatkan seorang pria mengemudikan sepeda motor dengan membawa enam penumpang, dua ekor anjing dan seekor ayam menjadi viral di media sosial. Video tersebut membuat warganet kebingungan sekaligus tertawa.

Dalam video tersebut, pria itu terlihat sedang mengendarai sepeda motor bersama keluarga dan hewan-hewannya tanpa memperhatikan dunia di sekitarnya. Tetapi seorang pejalan kaki berhasil merekam insiden itu dan mem-postingnya di media sosial, menjadikannya hiburan bagi warganet.

Reason for RECESSION in the automobile industry identified... pic.twitter.com/q4XJVx7HF9— Aviator Anil Chopra (@Chopsyturvey) August 30, 2019