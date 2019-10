MOMEN saat perwira Israel memukul dan memarahi bawahannya karena berlindung dari lemparan batu pemuda Palestina terekam kamera dan dibagikan di media sosial. Rekaman itu bahkan dimanfaatkan stasiun televisi Iran untuk mengolok-olok tentara Zionis.

Kantor berita Palestina, Sama melaporkan dalam rekaman itu perwira Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terlihat memarahi tentaranya setelah mereka bersembunyi di balik dinding untuk menghindari batu yang dilemparkan oleh pemuda Palestina di desa Tepi Barat Kafr Qaddum pada Jumat, 4 Oktober.

"Kamu sedang tidur! Bangun !,” perwira itu terdengar marah dalam rekaman itu sebelum memukul kepala dua tentaranya.

Laporan kantor berita Wafa yang dilansir RT menyebutkan bahwa warga Kafr Qaddum telah lama mengadakan demonstrasi menentang permukiman Israel. Tiga orang, termasuk seorang aktivis perdamaian Israel, dilaporkan terluka selama protes pekan ini setelah bentrokan pecah di sana.

Stone-throwing Palestinian protesters clashes with Israeli occupation forces in the West Bank town of Kafr Qaddum, today. pic.twitter.com/CPaB98P4OX — Quds News Network (@QudsNen) October 4, 2019