SEORANG koresponden stasiun televisi MSNBC menarik perhatian warganet setelah mendapat gangguan dari putranya yang masih kecil di tengah siaran langsung.

Pada Rabu pagi, koresponden keamanan nasional MSNBC, Courtney Kube sedang memberikan analisisnya pada siaran langsung,saat putranya datang menghampiri. Courtney sedang membahas mengenai serangan udara Turki ke Suriah, ketika putranya yang berusia empat tahun, Ryan menyelinap di belakangnya dan meminta perhatian sang ibu.

"Maaf, anak-anak saya ada di sini." Kata Kube, tersenyum selama segmen itu. "Siaran langsung televisi!"

Sometimes unexpected breaking news happens while you're reporting breaking news. #MSNBCMoms #workingmoms pic.twitter.com/PGUrbtQtT6