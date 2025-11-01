Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Guncang Garut Pagi Ini, Warga Diminta Tetap Tenang

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |05:45 WIB
Gempa Guncang Garut Pagi Ini, Warga Diminta Tetap Tenang
Gempa Garut (foto: freepik)
JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo 3,0 mengguncang wilayah barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (1/11/2025) pagi. 

Berdasarkan data sementara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 05.24 WIB.

Menurut informasi resmi BMKG, episentrum gempa terletak pada koordinat 7,86 Lintang Selatan dan 107,47 Bujur Timur, atau sekitar 85 kilometer barat daya Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan kedalaman 37 kilometer.

BMKG menyebutkan, bahwa gempa tersebut termasuk dalam kategori gempa dangkal akibat aktivitas tektonik di wilayah tersebut. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan maupun guncangan yang dirasakan masyarakat di sekitar lokasi.

 

Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Garut
