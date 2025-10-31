Gempa M3,4 Guncang Wonosobo Jateng, BMKG: Akibat Sesar Aktif

JAKARTA - Gempa M3,4 mengguncang Wonosobo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat, 31 Oktober 2025 pukul 15.51.22 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi terletak pada koordinat 7.11° LS; 109.92° BT tepatnya di darat pada jarak 28 km arah Timur Laut Wonosobo, JATENG dengan kedalaman 10 Km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif," ungkap Kepala Stasiun Sleman, Ardhianto Septiadhi dalam keterangan tertulisnya.

Guncangan gempabumi ini dirasakan di Wonosobo dan Batang II MMI (Getaran dirasakan sedikit orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut.

Hingga hari Jumat, 31 Oktober 2025 pukul 16.03 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan belum ada aktivitas gempabumi susulan (aftershock).

Ardhianto mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

"Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah," imbaunya.

(Fetra Hariandja)