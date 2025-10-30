Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |16:53 WIB
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
Gempa dengan kekuatan M5,3 mengguncang Jayapura, Papua/Foto: BMKG
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M5,3 mengguncang Jayapura, Papua, Kamis 30 Oktober 2025 pukul 15.04.02 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,0.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 2,73° LS; 139,36° BT, atau tepatnya berlokasi di darat 117 km barat daya Jayapura, Papua, pada kedalaman 34 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas Sesar Anjak Mamberamo. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangan tertulisnya.

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Sentani dan Sarmi dengan skala intensitas II–III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu), dan daerah Genyem dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami.

Hingga pukul 15.40 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock) sebanyak satu gempa dengan magnitudo M4,8.

Daryono mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

“Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah,” imbaunya.

(Fetra Hariandja)

      
