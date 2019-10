WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa mengatakan bahwa militer AS telah menewaskan orang yang kemungkinan akan menjadi penerus Abu Bakr al Baghdadi sebagai pemimpin kelompok Negara Islam (IS).

"Baru saja mengonfirmasi bahwa pengganti nomor satu Abu Bakar al-Baghdadi telah dihabisi oleh pasukan Amerika," tulis Trump di Twitter sebagaimana dilansir Reuters. "Kemungkinan besar akan mengambil posisi teratas."

Menurut seorang pejabat pemerintah, Trump merujuk pada Abu al-Hassan al-Muhajir, juru bicara IS dan tokoh berpangkat tinggi dalam kelompok teroris itu.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengonfirmasi bahwa Muhajir tewas pada Minggu dalam serangan gabungan antara pasukan pimpinan Kurdi dan AS di Suriah utara.

Pada Minggu, Trump mengumumkan pembunuhan Baghdadi oleh pasukan operasi khusus AS di Suriah barat laut.

