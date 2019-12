View this post on Instagram

Sudah melawan arah, bikin celaka, kabur lagi Lokasi : Jalan Kemuning Lampu Merah (Simpang Jalan Riau arah ke Rumbai), Riau. . • • • • Vid: istimewa Kejadian Rabu, 18 Desember 2019 Pukul 17.40 WIB. . #pelanggarlalulilntas #lawanarah #membahayakan #pengendaralain #lalulintas #jalanraya