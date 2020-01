PARNDANA - Penduduk sebuah kota di Australia diberi tahu bahwa mereka hanya memiliki waktu beberapa menit untuk mengambil barang-barang dan pergi saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkobar menuju rumah mereka.

Menurut laporan media setempat yang dilansir RT, Kamis (9/1/2020), kebakaran yang tak terkendali di dekat Kota Parndana, Pulau Kanguru, Australia Selatan itu memaksa tentara pergi dari rumah ke rumah mendesak para penduduk untuk mengungsi.

BACA JUGA: PM Morrison: Kebakaran Hutan Australia Kemungkinan Berlangsung Berbulan-bulan

Dalam sebuah video yang di-posting di media sosial terlihat kendaraan militer melaju melalui kota dengan kepulan asap terlihat di kejauhan. Pihak berwenang mengaktifkan alarm evakuasi saat para pekerja darurat bergegas untuk membantu penduduk setempat meninggalkan daerah itu.

BREAKING: Army officers going door to door evacuating residents in Parndana. They’ve been given 5 minutes to pack up their belongings & leave.

⁦@10NewsFirstAdl⁩ pic.twitter.com/TnXUjJr2S4— Hannah Foord (@HannahFoord10) January 9, 2020