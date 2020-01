BEIJING - Dalam sebuah video beredar di media sosial, seorang sopir taksi terlihat mengusir seorang penumpang yang diduga terinfeksi virus korona atau 2019-NCoV.

Awalnya terlihat, seorang sopir terlihat mengambil seorang penumpang pria yang memakai masker. Penumpang lain sudah duduk di kursi belakang tanpa masker.

Penumpang yang baru masuk itu kemudian batuk sehingga pengemudi bertanya asal pria itu.

Penumpang menjawab bahwa dia berasal dari Baoding, tetapi sopir taksi itu menilai aksen bicara pria tersebut, bukan berasal dari wilayah yang disebutnya.

Sang sopir kemudian bertanya apakah dia berasal dari Wuhan. Penumpang itu lalu menjawab bahwa dia baru saja kembali dari sana, dan dia perlu pergi ke rumah sakit. Sopir taksi segera memintanya untuk turun dari taksi dan penumpang pun pergi.

Taxi driver kicks out #Wuhan virus passenger amid panic over #coronavirus in China pic.twitter.com/CA9bfM64fu— RT (@RT_com) January 29, 2020