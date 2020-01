WUHAN – Sejumlah warga desa di Hubei, China Tengah membangun tembok untuk menangkal penyebaran virus korona jenis baru atau 2019-N-CoV.

Video yang disiarkan Sky News, menampilkan koresponden Tom Cheshire, mendokumentasikan enam desa di Hubei, membangun tembok untuk mencegah orang asing masuk.

Desa-desa yang dikunjungi Sky News berjarak sekitar 965 km dari Kota Wuhan, pusat penyebaran virus korona.

Beberapa penduduk memasang papan pengumuman di jalan menuju beberapa desa yang dikunjungi oleh Sky News. "Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk," isi salah satu papan peringatan.

