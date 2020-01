WUHAN - Sebanyak 200 warga Jepang sudah diterbangkan dari Kota Wuhan, China dan mendarat di Bandara Haneda, Tokyo, Rabu (29/1/2020).

Menurut media di Jepang, melansir BBC, 203 warga Jepang yang baru tiba langsung diperiksa kesehatannya, namun tidak ada rencana untuk mengarantina mereka.

Bagaimanapun, mereka diminta untuk tetap di rumah selama dua pekan agar kondisi kesehatan dapat terus dipantau.

Sekitar 650 warga Jepang lainnya, juga ingin dipulangkan dan pemerintah Jepang mengaku sedang merencanakan penerbangan tambahan.

🛬 "We all felt so relieved and totally exhausted."



Japan’s 1st charter flight carrying 206 evacuees from #Wuhan, China, has landed in Tokyo.



They will be subject to 2 weeks of home quarantine for the #coronavirus #チャーター機 #全員隔離 pic.twitter.com/66ZcARvdTr— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 29, 2020