SANAA - Kelompok Al Qaeda di Semenanjung Arab (AQAP) mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap sebuah Markas Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) yang menewaskan tiga tentara pada Desember 2019.

"Alshamrani melancarkan operasi martir di salah satu sarang kejahatan... Pangkalan Angkatan Laut Pensacola AS," kata pemimpin kelompok itu dalam sebuah video yang diunggah Minggu (2/2/2020).

Alshamrani yang disebut dalam laporan itu adalah Mohammed Alshamrani, letnan dua berusia 21 tahun dapat pelatihan di Angkatan Udara Royal Saudi di Pangkalan Angkatan Laut Pensacola yang melancarkan serangan itu akhir tahun lalu.

Looks like #AQAP is getting ready to claim December’s deadly attack on @NASPCOLA - distributing posters featuring leader Qassim al-Rimi, possibly killer in a US drone strike in January

Via @siteintelgroup pic.twitter.com/AmW0ocWGhY