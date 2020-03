SIENA - Penduduk Siena, Italia yang terjebak di apartemen mereka karena penguncian (lock down) sebagai upaya mengatasi wabah virus korona (COVID-19), mulai menyanyikan lagu tradisional bersama-sama.

Sebuah video dari para tetangga yang bernyanyi dari balkon rumah mereka telah menjadi viral di media sosial, dan telah ditonton sekira 2,2 juta orang di Twitter.

A Siena, città alla quale sono molto legato, si sta in casa ma si canta insieme come se si fosse per la strada. Mi sono commosso pic.twitter.com/IDPqNEj3h3— David Allegranti (@davidallegranti) March 12, 2020