NEW DELHI - Polisi di negara-negara bagian di India telah menggunakan berbagai cara untuk menghukum orang-orang yang melanggar kuncian (lockdown) yang diterapkan untuk mencegah penyebaran virus corona (COVID-19).

Tindakan yang telah diambil termasuk tindakan ekstrem seperti pemukulan, sit-up untuk membuat mereka menulis sumpah tentang tidak melanggar kuncian. Tetapi ada juga yang menggunakan cara unik: dengan memaparkan mereka pada pasien Covid-19 palsu.

Diwartakan Sputnik, cara yang tidak biasa yang itu digunakan polisi di Negara Bagian Tamil Nadu di India Selatan untuk memberikan rasa takut akan Covid-19 pada para pelanggar kuncian.

Police in Tamil Nadu put violators of lockdown in ambulance with fake COVID-19 patient to teach them a lesson

