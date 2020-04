FASE kedua dari penguncian nasional di India, yang dijadwalkan berlangsung hingga 3 Mei, telah membuat banyak kegiatan di negara itu terhenti dengan hanya layanan penting yang diizinkan berfungsi. Namun, pembatasan tersebut juga telah memaksa penundaan ribuan pernikahan selama musim pernikahan.

Seorang lelaki berusia 26 tahun di Ghaziabad, Negara Bagian Uttar Pradesh, keluar dari rumah untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok, tetapi dia kemudian membuat semua orang kaget ketika dia kembali dengan seorang pengantin wanita.

Terkejut oleh pernikahan putranya yang tiba-tiba dan rahasia, ibunya tidak mengizinkan pengantin baru itu di rumah mereka dan malah pergi ke kantor polisi untuk mengajukan laporan resmi.

Dalam sebuah video, menjadi viral di media sosial, ibu pria itu terlihat duduk di kantor polisi Sahibabad di Ghaziabad untuk mengajukan pengaduan terhadap putranya sendiri dan mengungkapkan apa yang terjadi.

"Saya belum keluar dari rumah sejak penguncian tetapi hari ini saya harus karena tindakan seperti itu. Saya belum siap untuk menerima pernikahan ini dan telah datang ke kantor polisi untuk mengajukan keluhan terhadapnya," kata wanita itu dalam rekaman video sebagaimana dilansir Sputnik, Kamis (30/4/2020).

So this man from #Ghaziabad told his mother that he was going to get some essentials from the market...



Much to his mother’s surprise, he returned with a WIFE. pic.twitter.com/AjH79EaP5Q— Akshat Khanna (@AkshatKhanna24) April 29, 2020