LONDON - Di tengah berita mengenai ratusan ribu orang yang meninggal karena corona di Inggris, cerita mengenai perayaan ulang tahun ke-100 Kapten Tom Moore menjadi salah satu berita yang memberikan semangat dan harapan.

Beberapa minggu lalu, Kapten Tom mengatakan jika ia akan mengumpulkan dana dengan target 1.000 pondsterling untuk disumbangkan ke NHS, lembaga yang menangani kesehatan di Inggris.

Cara ia menggalang dana adalah dengan akan berjalan setiap hari di taman depan rumah lansia sebanyak 100 kali, sebagai bentuk merayakan ulang tahunnya yang ke-100, tanggal 30 April.

Secara tidak terduga sumbangan kemudian mengalir tidak hanya dari Inggris, tapi dari seluruh penjuru dunia, yang sejauh ini sudah terkumpul lebih dari 30 juta pondsterling, atau lebih dari Rp580 miliar.

Ucapan selamat berdatangan dari seluruh dunia ketika veteran Perang Dunia ke-2 tersebut mencapai usia 100 tahun.

Kapten Tom juga mendapat kartu ucapan selamat ulang tahun dari Ratu Inggris Elizabeth II yang sekarang berusia 94 tahun.

Ratu Elizabeth menyebut Kolonel Tom ssebagai inspirasi bagi seluruh Inggris Raya.

"Tindakan heroik anda sudah membangkitkan semangat seluruh bangsa. Anda sudah membangkitkan inspirasi kebaikan, mendukung hal yang paling dekat dengan hati kita semua," tulis Ratu Elizabeth II dalam suratnya.

"Anda membuat jutaan orang bisa menyampaikan terima kasih kepada mereka yang bekerja di NHS, yang sudah bekerja keras dengan penuh keberanian dan semangat, sehingga nantinya kita bisa mengalahkan virus corona."

A very happy 💯 birthday to the incredible one-man fundraising machine @CaptainTomMoore! 🎂 https://t.co/hbtGEUmV1T— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 30, 2020