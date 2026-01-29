Viral Sirine Kali Bekasi Berbunyi Rabu Malam, Warga Panik Berlarian

BEKASI - Sirine Kali Bekasi berbunyi membuat sejumlah warga Bekasi berlarian pada Rabu (28/1/2026) malam. Sirine tersebut menandakan Status Siaga 3 akibat meningkatnya debit air Kali Bekasi.

Dari video yang dilihat okezone dari akun Instagram @warungjurnalis, nampak sejumlah warga keluar rumah untuk memantau situasi sesaat sirine Kali Bekasi berbunyi.

Diketahui, sirine itu merupakan Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini Banjir yang dipasang oleh BPBD Kota Bekasi.

"Penyebab utamanya adalah meningkatnya debit air Kali Bekasi/Kali Cikeas secara signifikan (di atas batas normal), yang biasanya dipicu oleh curah hujan tinggi atau kiriman air dari wilayah hulu," tulis keterangan postingan tersebut.

Dalam postingan itu juga menerangkan, bunyi sirine itu ditujukan untuk memberi peringatan dini kepada warga di bantaran kali untuk bersiap menghadapi potensi banjir.