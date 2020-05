DUBAI - Kebakaran telah melalap sebuah gedung pencakar langit di Sharjah, salah satu kota terbesar di Uni Emirat Arab, menghujani mobil-mobil di jalan di bawahnya dengan puing-puing.

Menurut laporan seorang wartawan lokal yang dilansir BBC, Rabu (6/5/2020), puluhan petugas pemadam kebakaran bekerja untuk memadamkan api di Menara Abbco menggunakan setidaknya selusin mesin pemadam kebakaran dan drone. Mereka sekarang mencoba untuk mendinginkan gedung 48 lantai itu.

Sejauh ini belum ada laporan langsung tentang korban atau kemungkinan penyebab kebakaran.

