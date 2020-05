VANCOUVER - Polisi Vancouver, Kanada mengajukan permohonan bantuan kepada warga untuk mengidentifikasi seorang tersangka yang meninju seorang wanita Asia.

Polisi mengatakan bahwa motivasi pelaku serangan "menjijikkan".

Dalam sebuh video keamanan pada 12 April, seorang pria muda mendekati korbannya lebih kecil darinya lalu memukul korban hingga jatuh ke jalan. Penyerang yang mengenakan swetaer hoodie langsung jalan usai memukul korban.

Departemen Kepolisian Vancouver (VPD) dalam pernyataannya mengatakan pelaku mendekati korban di halte bus dekat Granville dan West Pender Streets, meninju wajahnya dan kemudian melarikan diri dengan bus.

"Kami sedang menyelidiki ini sebagai serangan orang asing dan motifnya tidak diketahui," kata Sersan Aaron Roed, juru bicara VPD, mengutip South China Morning Post, Rabu (6/5/2020).

#VPDNews: Vancouver Police are asking for the public’s help in identifying a suspect who assaulted a young woman in downtown Vancouver the afternoon of April 12. https://t.co/tcdtcQCJsU pic.twitter.com/BECfHXEHpl— Vancouver Police (@VancouverPD) May 5, 2020