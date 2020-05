BEIJING – China menuding Amerika Serikat (AS) sedang berusaha mengalihkan kecaman terkait penanganan krisis Covid-19 yang seharusnya diterima Washington ke pihak lain. Komentar itu disampaikan sebagai tanggapan atas surat yang dari Presiden Trump kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menyatakan bahwa AS mungkin menghentikan pendanaan untuk badan kesehatan PBB tersebut secara permanen.

Trump pada Senin (18/5/2020) mengancam akan mempertimbangkan kembali keanggotaan AS di WHO jika organisasi itu tidak berkomitmen untuk melakukan perbaikan signifikan dalam 30 hari. Ia juga menuding WHO semakin tidak independen karena pengaruh China.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian mengatakan Pemerintah AS sedang berusaha memburuk-burukkan China karena kekeliruannya dalam menangani krisis virus corona di dalam negeri. Ia menuding, AS memanfaatkan China untuk menghindari tanggung jawabnya sendiri, demikian diwartakan VOA..

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

Dalam surat yang diajukan ke Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Trump menyampaikan serangkaian kecamannya. Trump di antaranya menyatakan bahwa WHO berulang kali membuat pernyataan terkait virus itu yang sangat tidak akurat dan menyesatkan.

WHO tidak cukup menekan China untuk segera menerima kedatangan para pakar internasional untuk menyelidiki virus itu, dan WHO memuji larangan bepergian China yang diberlakukan di dalam negeri sementara mengecam keputusan Trump untuk melarang masuk mereka yang baru bepergian dari China.

(dka)