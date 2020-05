JAKARTA - Sebanyak 160 anggota Presidential Security Group (PSG) atau pasukan pengamanan presiden (Paspampres) positif terkena virus corona (Covid-19). Informasi ini diketahui setelah sejumlah personil itu menjalani rapid test.

Dilansir Gmanetwork, Komandan PSG Kolonel Jesus Durante III mengabarkan tentang anggota PSG yang terkena Covid-19 ini. Diketahui satu anggota PSG dites positif Covid-19 melalui tes polymerase chain reaction (PCR), kata Durante.

160 members of the Presidential Security Group (PSG) tested positive for COVID-19 via rapid test since March; one tested positive via PCR test, says PSG Commander Col. Jesus Durante @gmanews— Joseph Morong 🇵🇭 (@Joseph_Morong) May 19, 2020