JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan skema new normal atau tatanan hidup baru di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Beberapa provinsi kabarnya akan menerapkan skema tersebut, salah satunya Jawa Barat atau Jabar pada 1 Juni 2020.

Wakil Gubernur Jabar, UU Ruzhanul Ulum mengungkapkan pihaknya telah sepakat mengikuti aturan dari Pemerintah untuk menerapkan new normal di wilayah Jawa Barat.

"Kami sudah mulai menyiapkan SOP (Standard operating procedure) dan teknisnya seperti apa terutama menyangkut tempat-tempat yang biasa banyak orang dipertokoan, mal, masjid, dan pesantren. Insha Allah SOP-nya senin nanti sudah bisa disosialissikan kepada msayarakat," kata UU melalui tayangan Special Report iNews TV, Kamis (28/5/2020).

Menurut UU, skema new normal ini memungkinkan seluruh tempat yang sebelumnya ditutup akan dibuka kembali, seperti mal, masjid, pesantren, dan sekolah. "Tapi ada persyaratan yaitu harus pakai masker, cuci tangan, dan harus ada jaga jarak," imbuh UU.

Sesuai anjuran Pemerintah dalam praktek new normal nanti TNI-Polri turut melakukan pengawan. Selain itu, UU menambahkan TNI-Polri juga akan bekerjasama dengan sejumlah pihak seperti Babinsa dan Babinkamtibnas untuk melakukan pengawasan di wilayah tertentu.

Selain itu, di beberapa tempat umum petugas keamanan atau Satpam juga akan diimbau untuk melakukan pengawasan.

Dikatakannya, bagi masyarakat yang melanggar nantinya akan ada sanksi sesuai Pergub nomor 20 Tahun 2020, termasuk juga bila ada perusahaan yang melanggar akan dicabut izin usahanya. Sehingga ketaatan masyarakat juga diperlukan dalam penerapan new normal ini.

Baca Juga : Wahyu Setiawan Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp500 Juta dari KPU Papua Barat

UU mengungkapkan new normal belum bisa diterapkan diseluruh wilayah Jawa Barat. Nantinya akan ada penilaian per kabupaten dan per kelurahan. "Tapi kalau ada zona merah disuatu desa, maka kabupaten masih belum bisa melaksanakan new normal," kata UU.

Sebelumnya, Tim Gugus Tugas Percepatan Covid-19 melakukan pengecekan kesiapan new normal di Karawang Jawa Barat. Pemerintahjuga telah mengimbau TNI dan Polri untuk mengawal penerapan New Normal di sejumlah provinsi. Bila ini berhasil akan diterapkan ke wilayah lainnya.

(aky)