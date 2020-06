WASHINGTON - Menteri Pertahanan AS Mark Esper menyatakan tidak mendukung penggunaan militer untuk membubarkan para pendemo di AS, seperti yang disarankan Presiden Donald Trump awal pekan ini.

Berbicara dalam briefing Pentagon, Rabu (3/6) kepada wartawan Esper menyampaikan tidak mendukung penerapan Insurrection Act, undang-undang lama yang memungkinkan Trump untuk mengaktifkan militer untuk penegakan hukum guna mengendalikan demonstrasi di jalanan sebagai reaksi atas kematian George Floyd, laki-laki kulit hitam yang meninggal dalam tahanan polisi di Minneapolis.

Esper mengatakan, “Pilihan untuk menggunakan pasukan militer aktif dalam penegakan hukum hanya dapat dibenarkan sebagai upaya terakhir dan hanya dalam beberapa situasi paling mendesak dan keadaan bahaya darurat. Saat ini, kita tidak berada dalam situasi seperti itu.“

