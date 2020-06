WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terekam meminta Ibu Negara, Melania Trump, untuk tersenyum saat mereka berada di ke Gereja Santo Yohanes Paulus II.

Dalam rekaman yang diambil pada Selasa, 2 Juni 2020, Presiden Trump secara singkat mengatakan sesuatu kepada Melania untuk tersenyum di hadapan media.

Menanggapi permintaan suaminya, Ibu Negara terpaksa tersenyum cepat kemudian berjalan pergi bersama Trump.

Kunjungan Trump ke situs keagamaan merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya pada Senin, 1 Juni Trump berkunjung ke Gereja Episkopal St John.

Kemunculan Trump di situs keagamaan bersamaan dengan demosntrasi kematian George Floyd, pria kulit hitam yang diinjak dengan lutut oleh seorang polisi kulit putih di Minneapolis.

Demo menyebar ke Chicago dan New York, termasuk Washington. Agar Presiden Trump bisa ke gereja, dan Trump harus menyeberangi Lafayette Square, yang penuh dengan demonstran di luar gerbang Gedung Putih.

Agar Trump bisa mencapai gereja, polisi diperintahkan untuk membubarkan kelompok pengunjuk rasa dengan gas air mata dan peluru karet.

Following Pres. #Trump’s address at the White House, in which he mobilized federal troops to #Washington DC, protests roll on in the nation’s capital.

pic.twitter.com/NjaoU4RHY4— Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) June 1, 2020