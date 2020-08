MAHAD - Tim pencari dan penyelamat (SAR) telah menarik seorang bocah laki-laki berusia empat tahun dalam keadaan hidup dari reruntuhan sebuah gedung yang runtuh di Kota Mahad, Negara Bagian Maharastra, India pada Selasa (25/8/2020). Bocah itu ditemukan sekira 19 jam setelah gedung tersebut roboh.

Diberitakan sebelumnya, puluhan orang terjebak ketika gedung apartemen berlantai lima itu tiba-tiba roboh di tengah hujan lebat pada Senin (24/8/2020) malam. Layanan darurat, penduduk setempat dan kerabat orang-orang yang hilang bergegas ke lokasi untuk membantu mencari korban.

Diwartakan RT, setidaknya 76 orang ditemukan dan dikeluarkan dalam keadaan hidup dari reruntuhan bangunan itu, termasuk si bocah. Penemuan itu disambut sorak-sorai gembira oleh tim SAR dan orang-orang yang berkumpul di sekitar.

#WATCH: A 4-year-old boy was rescued from under the debris at the site of building collapse in Mahad, Raigad. #Maharashtra pic.twitter.com/polMUhzmqN— ANI (@ANI) August 25, 2020