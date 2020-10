KANDIDAT presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden mendoakan lawannya dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS), petahana Donald Trump, yang dinyatakan positif Covid-19. Dalam cuitan di Twitter, Biden berharap agar Trump dan istrinya, Ibu Negara Melania bisa cepat sembuh.

"Jill dan saya mengirimkan doa kami kepada Presiden Trump dan Ibu Negara Melania Trump untuk pemulihan yang cepat. Kami akan terus mendoakan kesehatan dan keselamatan presiden dan keluarganya," kata Biden dalam cuitan di Twitter, Jumat (2/10/2020).

Presiden Trump dan istrinya dites positif Covid-19 setelah seorangs staf dekatnya, Hope Hicks dikonfirmasi terinfeksi virus itu pada Rabu (30/19/2020). keduanya telah menjalani karantina di Gedung Putih.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020