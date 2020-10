GRAND RAPIDS - Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Joe Biden menyampaikan simpatinya kepada Presiden Donald Trump, yang didiagnosa terinfeksi virus corona. Biden mengatakan bahwa apa yang dialami Trump menjadi pengingat bagi masyarakat AS mengenai seriusnya pandemi yang saat ini melanda dunia.

Berbicara di Grand Rapids, Michigan pada Jumat (2/10/2020), Biden mengatakan bahwa dia telah dites negatif virus corona. Mantan wakil presiden AS itu juga mengatakan bahwa dia dan istrinya mendoakan Presiden Trump dan Ibu Negara Melania agar cepat pulih dari virus corona.

"Ini menjadi pengingat bagi kita untuk menganggap virus ini secara serius, (virus) ini tidak hilang secara otomatis,” kata Biden sebagaimana dilansir AP.

“Kita harus melakukan bagian kita dengan bersikap secara bertanggung jawab dengan mengikuti sains, mendengarkan para ahli, mencuci tangan kita, melakukan penjarakan sosial, mengenakan masker, dengan mendorong orang lain melakukan hal yang sama."

We have to come together. pic.twitter.com/P8SkE6vkX1— Joe Biden (@JoeBiden) October 3, 2020